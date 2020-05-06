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"Плато – все еще мечта": Киселев осудил россиян за халатность

"Плато – все еще мечта": Киселев осудил россиян за халатность
Дмитрий Киселев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мы не заслужили ослабления ограничений по COVID-19, считает телеведущий

Режим самоизоляции продлится в Москве и после 12 мая, когда часть жителей столицы вернется на работу. Однако пока о выходе на плато по коронавирусу не может быть и речи, именно поэтому ограничения нужно усилить. Об этом заявил Дмитрий Киселев.

"Плато – все еще мечта", – написал журналист в своем Телеграм-канале. Он осудил россиян за халатность и заявил, что они своим поведением не заслужили снижения числа заболевших, а значит и послабления мер по борьбе с коронавирусом.

Ведущий телеканала "Россия-1" добавил, что если количество зараженных продолжит расти с той же скоростью, то к концу недели их число перевалит за 200 тыс. человек. Напомним, что сейчас коронавирусом заразились более 165 тыс. жителей нашей страны.

"Надо жестче", – заключил Киселев. По его мнению, в противном случае мы потеряем еще больше врачей и ситуация в России заметно ухудшится.

О росте зараженных коронавирусом заявили и в Минздраве. По мнению Михаила Мурашко, говорить о выходе на плато пока рано. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице могут ужесточить пропускной режим. Карантинные меры же в городе после 12 мая снимать не будут.

Сегодня об отмене самоизоляции высказался президент Владимир Путин на совещании с министрами и главами регионов России.

Карина СИРАЗОВА

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