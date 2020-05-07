Медик рассказал, как определить симптомы коронавируса

По имеющимся данным, около 50% заболевших вирусом не имеют никаких симптомов заболевания. Значит, человек может общаться с носителем и даже не знать об этом. Врач Сергей Длин считает, что шансы заразиться в таком случае малы, но меры предосторожности все равно необходимо соблюдать.

Защитная маска и регулярное мытье рук поможет избежать заражения. Как уточняет кандидат медицинских наук, вирус достаточно заразный, однако виноват обычно сам человек, который трогает слизистые грязными руками.

Медик в разговоре с журналистами рассказал, что если контакт с носителем COVID-19 был, то лучше всего, конечно, сделать тест.

Сергей Длин также советует обращать внимание на состояние здоровья собеседника. Одышка, сухой кашель – основные симптомы коронавируса. Однако есть и другие, например, сыпь на теле, пятна на ногах и руках, приводит слова эксперта "МИР24".

Ранее "Утро.ру" писало, в каких случаях надо вызывать скорую помощь.