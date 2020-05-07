Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Эксперт оценил шансы подхватить COVID-19 после общения с зараженным

Эксперт оценил шансы подхватить COVID-19 после общения с зараженным
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Медик рассказал, как определить симптомы коронавируса

По имеющимся данным, около 50% заболевших вирусом не имеют никаких симптомов заболевания. Значит, человек может общаться с носителем и даже не знать об этом. Врач Сергей Длин считает, что шансы заразиться в таком случае малы, но меры предосторожности все равно необходимо соблюдать.

Защитная маска и регулярное мытье рук поможет избежать заражения. Как уточняет кандидат медицинских наук, вирус достаточно заразный, однако виноват обычно сам человек, который трогает слизистые грязными руками.

Медик в разговоре с журналистами рассказал, что если контакт с носителем COVID-19 был, то лучше всего, конечно, сделать тест.

Сергей Длин также советует обращать внимание на состояние здоровья собеседника. Одышка, сухой кашель – основные симптомы коронавируса. Однако есть и другие, например, сыпь на теле, пятна на ногах и руках, приводит слова эксперта "МИР24".

Ранее "Утро.ру" писало, в каких случаях надо вызывать скорую помощь.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин при всех отчитал министра экономразвития

Чиновника отстранили от работы над нацпроектами

Лукашенко дал интимный совет мужчинам

Президент Белоруссии призвал женатых "потерпеть" и не целоваться с чужими дамами из-за коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

951 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей