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Владелец московского "Спартака" заразился коронавирусом

Владелец московского "Спартака" заразился коронавирусом
Леонид Федун. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
продолжениеВ Москве запретили выходить на улицу без маски и перчаток
Леонид Федун сейчас в больнице

О болезни председателя совета директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" сообщается на официальном сайте.

"...диагностирована коронавирусная инфекция", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас заболевший COVID-19 Леонид Федун находится в больнице.

ФК "Спартак" пожелал бизнесмену скорейшего выздоровления. Подробности его состояния не приводятся.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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