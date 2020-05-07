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Умер венчавший Стаса Михайлова священнослужитель

Основателю одного из монастырей был 81 год

Архимандрит Амвросий умер сегодня, 7 мая. По информации СМИ, ранее у священнослужителя подозревали коронавирус. Он попал в больницу с двухсторонней пневмонией и скончался в реанимации.

О его смерти сообщили на сайте Введенского женского монастыря, основателем которого он был. Священнослужитель был знаком многим из российских звезд, например, он венчал певца Стаса Михайлова и его супругу.

Артист уже почтил память архимандрита в социальных сетях.

"Страшная новость... Скончался Архимандрит Амвросий... <…> Он венчал нас с Инной... Два дня назад мы еще общались... Эта страшная болезнь не щадит никого..." – написал Михайлов в "Инстаграм".

Архимандриту Амвросию умер на  82 году жизни, – сообщает РИА "Новости". 

Дарья ПЕТРОВА

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