Прошедшего войну ветерана подкосил Covid-19

В Москве скончался известный ученый-экономист Василий Матвеевич Иванченко. Всего несколько дней он не дожил до своего дня рождения – 9 мая ему исполнился бы 101 год.

Василий Иванченко умер дома. До последнего времени он работал, консультировал студентов, писал и много читал. Но в апреле у него обнаружили коронавирус. Он сильно ослабел, не мог самостоятельно ходить. Повторный анализ на Covid-19 в мае также дал положительный результат.

"Днем 7 мая сиделка обнаружила, что Василий Иванченко перестал дышать и подавать какие-либо признаки жизни", – передает сайт "Комсомольская правда".

В июне 1941 г. Василий Иванченко добровольцем ушел на фронт, несмотря на бронь. Оборонял Ленинград. Был контужен, потом отправлен на завод по изготовлению противотанковых мин. После войны продолжил учиться, затем преподавал. Его имя было широко известно в экономических кругах СССР и за его пределами, ученый даже числился членом Академии наук Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что несколько российских сенаторов подхватили Covid-19.

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