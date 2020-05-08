Российский миллиардер попросил закрыть города
Российский олигарх Алексей Мордашов потребовал от 4 российских губернаторов закрыть города, где расположены предприятия его компании "Северсталь". Миллиардер заявил, что готов оказать местным властям помощь, однако просит оперативно принять ограничительные меры.
В материале The New York Times не указано, с кем именно связывался Мордашов, но отмечено, что в Череповце оказали помощь в организации блокпостов, полиции передали респираторы, а клиникам – аппараты вентиляции легких.
Отмечается, что примеру миллиардера последовали многие российские состоятельные бизнесмены, которые обеспокоены состояние своих сотрудников.
Отметим, что в настоящий момент Мордашов занимает 4 место в российском списке Forbes. Его состояние оценивается более чем в 20,5 миллиардов долларов. Миллиардер разведен, у него шестеро детей от трех браков.
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