В оперативно штабе сообщили о 54 жертвах

Количество погибших от коронавируса в столице на данный момент составляет 1010 человек. В оперативном штабе сообщили еще о 54 жертвах.

Напомним, по данным на веер 7 мая от COVID-19 скончался 51 горожанин.

Ранее стало известно, что карантина в столице продлен до 31 включительно. Жителей города без масок и перчаток на улицах будут штрафовать.

С 12 мая в Москве начнут функционировать стройки и промышленные предприятия. Сфера услуг пока не будет работать.

Кроме того, изменились правила получения пропусков. Теперь оформить их можно будет только на сайте или по соответствующему номеру телефона. Запросы по СМС больше не обрабатываются.