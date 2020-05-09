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Названо три способа эффективной дезинфекции масок

Названо три способа эффективной дезинфекции масок
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Процедуры нужно делать даже перед утилизацией средств защиты

Повторно надетые маски, а также утилизированные средства защиты представляют опасность, если их не избавили от частиц коронавирусной инфекции. Специалисты назвали три самых оптимальных способа для их стерилизации.

Первый способ

Одноразовые медицинские маски можно дезинфицировать благодаря специальному мыльному раствору. Для его приготовления необходимо использовать хозяйственное или антибактериальное мыло. На 10 частей мыльного раствора добавляют 1 долю перекиси водорода 3%. Замачивать в нем маски необходимо около 5 минут. 

Второй способ

Обрабатывать обе стороны маски спиртовым аэрозолем или антисептиком. Необходимо, чтобы вся поверхность маски была пропитана средством. 

Третий способ

Смачивать маску специальным аэрозолем со спиртом и частицами меди. Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов утверждает, что этот способ позволит достичь длительного антивирусного эффекта. 

По его словам, сообщает РИА "Новости", в первую очередь нужно обрабатывать все поверхности, с которыми человеку предстоит контактировать, чтобы избежать заражения.

Евгения НАГОРСКАЯ

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