Рекордное число зараженных вылечилось от коронавируса в Москве
В Москве наметилась положительная динамика по количеству выздоровевших от коронавируса. Медики зафиксировали рекордное число излечившихся 9 мая. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по социальной политике Анастасия Ракова.
От коронавирусной инфекции в столичных больницах избавилось 2 520 пациентов.
"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее – это рекордное количество", – приводит слова Раковой оперативный штаб.
Напомним, что всего в городе число зараженных за последние 24 часа выросло на 5667 человек. Москва по прежнему занимает первое место в рейтинге по количеству обнаруженных инфицированных. Полная статистика по коронавирусу в России – в материале "Утро.ру".
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По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончалось 104 человека
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