Количеству идущих на поправку в последние дни сильно увеличивается

В Москве наметилась положительная динамика по количеству выздоровевших от коронавируса. Медики зафиксировали рекордное число излечившихся 9 мая. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по социальной политике Анастасия Ракова.

От коронавирусной инфекции в столичных больницах избавилось 2 520 пациентов.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее – это рекордное количество", – приводит слова Раковой оперативный штаб.

Напомним, что всего в городе число зараженных за последние 24 часа выросло на 5667 человек. Москва по прежнему занимает первое место в рейтинге по количеству обнаруженных инфицированных. Полная статистика по коронавирусу в России – в материале "Утро.ру".