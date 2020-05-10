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Путин проведет совещание по продлению длинных выходных

Путин проведет совещание по продлению длинных выходных
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Важная встреча с министрами и экспертами состоится уже завтра

11 мая глава государства проведет совещание по коронавирусу в России.

На встрече Владимир Путин намерен обсудить возможность продления нерабочих дней для россиян после 12 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

 "Завтра у президента запланировано совещание", – цитирует информагентство Пескова.

Напомним, в последний раз период нерабочих дней на фоне пандемии коронавируса продлили до 11 мая.

Как сообщалось ранее, ограничительные меры в Москве в связи со вспышкой новой инфекции решили продлить до 31 мая. В Петербурге приняли аналогичное решение.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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