Важная встреча с министрами и экспертами состоится уже завтра

11 мая глава государства проведет совещание по коронавирусу в России.

На встрече Владимир Путин намерен обсудить возможность продления нерабочих дней для россиян после 12 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Завтра у президента запланировано совещание", – цитирует информагентство Пескова.



Напомним, в последний раз период нерабочих дней на фоне пандемии коронавируса продлили до 11 мая.

Как сообщалось ранее, ограничительные меры в Москве в связи со вспышкой новой инфекции решили продлить до 31 мая. В Петербурге приняли аналогичное решение.