В Москве умерли 56 человек: последние новости о коронавирусе в России на 11 мая
В России на 11 мая 209 688 человек заразились коронавирусом. От инфекции умерли 1 915 пациентов. В ВОЗ полагают, что Россия вышла на плато. Первый российский регион отменяет обязательный режим самоизоляции. Спад заболеваемости в Подмосковье придется на июнь. Названы регионы, в которых люди чаще нарушают карантин. Биолог объяснила, почему некоторые тесты на инфекцию дают отрицательный результат.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнови выразила надежду, что страна вышла на плато. Ведь темпы роста заболевших стабилизизируются в последние дни, рассказала она Bloomberg.
В Москве за сутки скончались от COVID-19 56 человек, сообщил оперативный штаб в телеграм-канале. Столица не вошла в четверку нарушителей режима самоизоляции. Жители Краснодарского, Ставропольского, Приморского края, а также республики Дагестан реже соблюдают правила, чем другие россияне. Об этом рассказал сотрудник МВД России Юрий Валяев РИА "Новостям", хотя он заметил, что необходимо учитывать факт разной численности населения регионов.
При этом главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш сообщила тому же агентству, что в этом регионе до конца мая будет ровный прирост заболевших, а спад начнется лишь в июне. Она добавила, что резко эпидемия закончиться в начале лета не сможет, поэтому нужна поэтапная отмена ограничений.
А в Татарстане это уже началось. С 12 мая власти отменили цифровые пропуска, а режим самоизоляции стал добровольным. Впрочем, массовые мероприятия и междугородние поездки все еще под запретом. При этом жители региона обязаны будут носить маски и перчатки в общественных местах, говорится на сайте правительства.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова поведала РИА "Новостям", что тесты на коронавирус могут показывать ошибочные результаты. На первой стадии заболевания, когда нет симптомов, организм может сам справиться с инфекцией, но не выработать антитела, поэтому тест может не сработать. На второй стадии вырабатываются антитела, которые могут победить вирус, но при этом болезнь продолжается и пневмония не уходит – тогда тест также покажет отрицательный результат. На третьей, самой тяжелой стадии заболевания, вируса уже может не быть в организме человека.
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В Москве умерли 56 человек: последние новости о коронавирусе в России на 11 мая
Новые смерти в столице, Россия вышла на плато, первая республика отменила пропуска, названы регионы, жители которых нарушают карантинные меры - главные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"
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