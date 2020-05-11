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Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19

Болезнь у чиновника прошла без осложнений

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил журналистам, что недавно заразился коронавирусом, но уже выздоровел. Чиновник признался, что сначала не хотел рассказывать об этом.

В интервью ЛенТВ24 Дрозденко поведал, что почувствовал недомогание в один из понедельников и сразу обратился к врачам. Тест показал положительный результат на коронавирус уже на следующий день. 

Губернатор области работал удаленно, отказавшись от госпитализации. Дрозденко провел две недели в режиме самоизоляции, а болезнь прошла без осложнений на легкие, хотя симптомы у него были. 

Полина ИВАНОВА

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