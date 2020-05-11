У брата-близнеца Елены Малышевой тест на COVID-19 дал положительный результат

Главный хирург департамента здравоохранения Москвы и главврач ГКБ им. С. П. Боткина Алексей Шабунин инфицирован коронавирусом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, брат-близнец известной телеведущей Елены Малышевой сдал анализ на COVID-19 еще 2 мая.

"Теперь пришел результат, и он положительный. Шабунин дать комментарий отказался", – говорится в сообщении.

