Стало известно, в какой части света больше всего зараженных

Нынешний центр эпидемии коронавирусной инфекции находится в Северной и Южной Америке, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Эксперт отметила, что число заболеваний COVID-19 увеличивается в обеих частях Западного полушария Земли. Следовательно, там и есть эпицентр распространения новой коронавирусной инфекции, приводит ее слова РИА "Новости".

При этом рекордное число заболеваний фиксируется все также в Соединенных Штатах, отмечает RT.

Отметим, по данным института Хопкинса, который приводит статистику по коронавирусу онлайн, на сегодня в США зафиксировано 1347936 случаев заражения.

Ранее "Утро.ру" приводило свежую статистику по COVID-19 в России.