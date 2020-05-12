Доктор прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Александр Мясников высказался о панике во время пандемии. Эксперт назвал ее болезнью и рассказал о том, она стала "крайне заразной". Медик призывает всех людей перестать бояться вируса, так как это способно погубить много жизней.

Об этом телеведущий заговорил в шоу "О самом главном". Во время эфира Мясников привел в пример панику на войне. Доктор считает, что это чувство очень заразно, именно оно, по его мнению, и приводит к тому, что люди начинают выгонять домашних животных, думая, что они переносят коронавирус.

Врач, как пишет "Вечерняя Москва", еще раз указал, что пандемия – не является концом для человечества.

"Паникер погубит куда больше жизней. Он не просто загубит чужие жизни и свою, а сделает это позорно. Человек, подверженный вирусу паники, не отвечает", – дополнил он в передаче.