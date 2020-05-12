Весной проблема с коронавирусом не решится

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова считает, что ситуация с эпидемией COVID-19 в России стабилизируется летом. При этом вернуть привычный образ жизни можно только, если все граждане будут соблюдать установленные ограничения по вирусу.

Как отметила вице-премьер, при выполнении всех требований главных санитарных врачей жизнь россиян нормализуется летом. Речь, в частности, идет о соблюдении социальной дистанции, личной гигиены, ношении масок, а также соблюдении чистоты в общежитиях.

Своим прогнозом Татьяна Голикова поделилась в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее "Утро" рассказывало, какие советы по борьбе с эпидемией коронавируса только навредят.