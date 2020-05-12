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Сидящим на карантине россиянам написали послание в небе

продолжениеВолочкова заявила о неизлечимом вирусе
Надпись появилась над Новосибирской областью

Пилот самолета оставил россиянам, вынужденным сидеть дома из-за пандемии коронавируса, послание.

В небе над Новосибирской областью он оставил надпись "А где все?". Чтобы "написать" эти три слова, пилот одномоторного самолета Evektor Harmony LSAа потратил около часа. О послании сообщается на сайте FlightRadar.

Возможно, этой шуткой на тему самоизоляции пилот хотел поднять настроение россиянам. Как зовут автора забавного послания, неизвестно.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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