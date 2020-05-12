Надпись появилась над Новосибирской областью

Пилот самолета оставил россиянам, вынужденным сидеть дома из-за пандемии коронавируса, послание.

В небе над Новосибирской областью он оставил надпись "А где все?". Чтобы "написать" эти три слова, пилот одномоторного самолета Evektor Harmony LSAа потратил около часа. О послании сообщается на сайте FlightRadar.

Возможно, этой шуткой на тему самоизоляции пилот хотел поднять настроение россиянам. Как зовут автора забавного послания, неизвестно.