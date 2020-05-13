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Часть ИВЛ перестали использовать в России

Именно эти аппараты стали причинами пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петеребурга

Установки для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", произведенные позднее 1 апреля 2020 г., перестанут использовать в больницах нашей страны. С официальным сообщением по этому поводу выступил Росздравнадзор. 

Именно из-за этих устройств в больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9 и 12 мая произошли пожары, уточняется в заявлении. 

Напомним, что после возгорания в больнице на территории Северной столицы Штаты отказались пользоваться ИВЛ уральского производства. По факту случившегося в Санкт-Петербурге проводится проверка, пишет "Федерал Пресс"

В пресс-службе завода по производству аппаратов объяснили, что не знают, какие именно ИВЛ закупили больницы, где произошли возгорания. Позднее выяснилось, что медицинское учреждение в Петербурге приобрело 237 аппаратов ИВЛ, произведенных на Урале, отмечает URA.RU

Полина ЛЕДОВСКИХ

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