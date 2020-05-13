Эксперты утверждают, что данные граждан могут быть использованы для тотального контроля за населением

Оформленные за время пандемии коронавируса пропуска могут сыграть злую шутку с россиянами. Для получения разрешения на выход из дома нужно ввести большое количество персональных данных. Специалисты считают, что они в дальнейшем могут быть использованы для цифровой слежки за гражданами. Россия, таким образом, пойдет по китайскому пути.

Благодаря собранной информации власти смогут удаленно контролировать поведение россиян – ограничивать некоторые их действия, считает адвокат Станислав Селезнев. Например, переход улицы в неположенном месте будет фиксироваться камерой, после чего нарушитель не сможет купить авиабилеты.

Кроме того, персональные данные могут оказаться в руках мошенников. Злоумышленникам для обмана достаточно даже имени и фамилии, а при утечке паспортных данных опасность становится намного серьезнее, уверяет эксперт.

По мнению юристов, приложения для контроля режима самоизоляции требуют чересчур подробной информации о россиянах, причем нельзя сказать точно, насколько тщательно государство ее хранит, пишет URA.RU.

Все собранные данные могут начать удалять из базы, когда в регионе не окажется новых заболевших, считает юрист Александр Журавлев. Однако информацию можно обезличить и продолжить использовать в своих целях. Это, по словам эксперта, законно.

Как именно будет проходить процедура удаления после окончания вспышки коронавируса, в столичном департаменте информационных технологий не уточнили.

С 12 мая некоторые регионы России стали смягчать карантинные меры. Однако в Москве и ряде других городов по-прежнему для выхода на улицу понадобится цифровой пропуск. Ограничения снимут не раньше 31 мая.