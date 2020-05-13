Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Оформленные за время коронавируса пропуска могут сыграть злую шутку с россиянами

Оформленные за время коронавируса пропуска могут сыграть злую шутку с россиянами
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
продолжениеСостояние Мишустина изменилось
Эксперты утверждают, что данные граждан могут быть использованы для тотального контроля за населением

Оформленные за время пандемии коронавируса пропуска могут сыграть злую шутку с россиянами. Для получения разрешения на выход из дома нужно ввести большое количество персональных данных. Специалисты считают, что они в дальнейшем могут быть использованы для цифровой слежки за гражданами. Россия, таким образом, пойдет по китайскому пути. 

Благодаря собранной информации власти смогут удаленно контролировать поведение россиян – ограничивать некоторые их действия, считает адвокат Станислав Селезнев. Например, переход улицы в неположенном месте будет фиксироваться камерой, после чего нарушитель не сможет купить авиабилеты.

Кроме того, персональные данные могут оказаться в руках мошенников. Злоумышленникам для обмана достаточно даже имени и фамилии, а при утечке паспортных данных опасность становится намного серьезнее, уверяет эксперт.

По мнению юристов, приложения для контроля режима самоизоляции требуют чересчур подробной информации о россиянах, причем нельзя сказать точно, насколько тщательно государство ее хранит, пишет URA.RU.

Все собранные данные могут начать удалять из базы, когда в регионе не окажется новых заболевших, считает юрист Александр Журавлев. Однако информацию можно обезличить и продолжить использовать в своих целях. Это, по словам эксперта, законно.

Как именно будет проходить процедура удаления после окончания вспышки коронавируса, в столичном департаменте информационных технологий не уточнили.

С 12 мая некоторые регионы России стали смягчать карантинные меры. Однако в Москве и ряде других городов по-прежнему для выхода на улицу понадобится цифровой пропуск. Ограничения снимут не раньше 31 мая.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая

Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей