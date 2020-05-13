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Королев возглавил список округов Подмосковья по числу зараженных COVID-19

продолжениеИзвестная телеведущая заразилась коронавирусом
Прирост инфицированных составил за сутки 75 пациентов

Подмосковный Королев поставил сегодня антирекорд и вышел на первую позицию по количеству выявленных заражений коронавируса и скорости увеличения числа заболевших.

На сегодняшний день, в этом городе выявлено 1 259 человек, подхвативших COVID-19. За сутки в Королеве прирост инфицированных составил 75 пациентов. Это самый большой показатель в регионе, сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на "Мособлштаб".

Вторую строчку занял город Одинцово с 1219 заболевшими и приростом в 30 зараженных в сутки. Далее идут Красногорск (1 173 + 53), Подольск (1170 + 50), Люберцы (1086 + 23).

Ниже разместились округа с показателями меньше тысячи случаев: Балашиха (899), Мытищи (847), Ленинский (759), Коломна (735, здесь прирост составил 64 человека).

В Химках, Раменском, Пушкино, Сергиевом Посаде, Клину и Домодедово – от 702 до 538 инфицированных.

Общее число за сутки выявленных случаев в Подмосковье составило 962, всего за время эпидемии 23 662 заразились коронавирусом, умерли 226 пациента.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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