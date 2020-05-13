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Россияне собрались в очереди за обещанными пособиями на детей

Россияне собрались в очереди за обещанными пособиями на детей
Фото: pixabay.com
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При этом многие из них решили обойтись без масок

После объявления о мерах поддержки всем семьям с детьми граждане РФ отправились штурмовать отделения Пенсионного фонда по всей стране. Речь идет о выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 16 лет.

О такой помощи семьям глава российского государства Владимир Путин заявил в своем последнем обращении к гражданам. В итоге это привело с настоящему столпотворению у порогов отделений ПФР во многих городах России.

Причиной очной явки претендентов на господдержку прямо в филиалы ПФР стало обрушение сайтов "Госуслуги" и Пенсионного фонда России – порталы не выдержали огромного наплыва желающих оставить заявление на выплату.

В результате россияне решили лично отправиться в соответствующие ведомства.

Так, ИА "О чем говорит Смоленск" сообщает об очереди, образовавшейся на пороге управления ПФР в Ленинском районе города Смоленска. При этом далеко не все горожане в масках, да и социальная дистанция соблюдается из рук вон плохо.

Саратовцы тоже решили не сидеть дома и отправились за обещанными деньгами к местному отделению Пенсионного фонда РФ. Так как желающих оказалось много, здесь тоже собрались внушительные очереди, передает издание "Свободные новости".

Аналогичная ситуация наблюдается в Чите и Сочи.

Ранее "Утро" сообщало, что Президент России Владимир Путин возмутился медлительностью чиновников, а также остался недоволен работой сайта "Госуслуги".

Ольга ФЕДОРОВА

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