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Коронавирус вынудил власти перенести ЕГЭ

Кода теперь пройдет экзамен, неизвестно

Министерство просвещения решило перенести проведение Единого государственного экзамена. Смещение сроков вызвано эпидемиологической ситуацией. Так, экзамен должен был пройти 8 июня, но из-за коронавируса власти решили провести его позже, сообщает пресс-служба ведомства. При этом информации о новой дате нет.

Кроме того, в Минобрнауки обсуждают возможность провести ЕГЭ в онлайн-режиме с удаленным подключением учеников. Такими данными поделился "Интерфакс".

Наряду с этим, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускники школ смогут выбрать то количество предметов ЕГЭ, которое им необходимо для поступления в высшие учебные заведения, сообщает "Комсомольская правда".

Ольга ФЕДОРОВА

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