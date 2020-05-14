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Медики обнаружили необычный симптом коронавируса

Медики обнаружили необычный симптом коронавируса
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
COVID-19 вызывает сильное воспаление и боль в животе

Российские врачи столкнулись с нетипичным симптомом коронавируса. У зараженных пациентов выявили серозный перитонит – сильное воспаление в брюшной полости. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве России.

Неожиданное последствие коронавируса обнаружили у двух пациентов. Помимо известных признаков болезни врачи заметили у зараженных симптом "острого живота" и повышенную температуру.

Пациентам пришлось делать экстренную операцию, в ходе которой специалисты нашли жидкость в брюшной полости. Отчет опубликован на сайте ФМБА.

Заболевшим поставили диагноз "асцит", передает URA.RU. В ФМБА предположили, что воспаление могло появиться в качестве реакции организма на вирус.

Так, по результатам обследований врачи пришли к выводу, что коронавирус может протекать с клинической картиной серозного перитонита, сообщает телеканал "360".

В России, по последним данным, COVID-19 диагностировали у 252245 жителей нашей страны. Ранее врачи рассказали о быстром развитии болезни.

Карина СИРАЗОВА

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