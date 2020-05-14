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Министр культуры вернулась к работе после заражения COVID-19

В настоящий момент Ольга Любимова чувствует себя хорошо

Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса. В настоящий момент она чувствует себя хорошо. Об этом сообщил пресс-секретарь Ольги Любимовой. Уточняется, что политик лечилась дома на протяжении трех недель.

"Московский комсомолец" информирует, что болезнь у Любимовой протекала в легкой форме. Она не выпадала из рабочего процесса, несмотря на инфекцию.

Любимова вела переговоры с коллегами по телефону, уточняет "Вечерняя Москва". Напомним, что о заболевании политика стало известно в апреле.

Анна ШУЛЕПОВА

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