В настоящий момент Ольга Любимова чувствует себя хорошо

Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса. В настоящий момент она чувствует себя хорошо. Об этом сообщил пресс-секретарь Ольги Любимовой. Уточняется, что политик лечилась дома на протяжении трех недель.

"Московский комсомолец" информирует, что болезнь у Любимовой протекала в легкой форме. Она не выпадала из рабочего процесса, несмотря на инфекцию.

Любимова вела переговоры с коллегами по телефону, уточняет "Вечерняя Москва". Напомним, что о заболевании политика стало известно в апреле.