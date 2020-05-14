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Глава Миноборнауки переболел коронавирусом

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Министр уже вернулся к работе

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков перенес инфекцию из Китая, но уже выздоровел и приступил к своим обязанностям. Об этом рассказал сам чиновник на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет РИА "Новости". 

Фальков, таким образом, стал четвертым членом правительства, который заразился коронавирусом. От COVID-19 лечатся глава кабмина Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Инфекцию перенесла и министр культуры Ольга Любимова

Полина ИВАНОВА

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