Кашель и высыпания на коже могут сигнализировать о каждом из этих недугов

С большими трудностями в весенний период столкнулись "неопытные" аллергики, рассказала аллерголог-иммунолог подмосковного Минздрава Наталья Морозова. Они могут спутать симптомы этого недуга с COVID-19.



Специалист пояснила, что люди, которые впервые почувствовали симптомы аллергии могут спутать их со многими другими заболеваниями, в том числе, с коронавирусом.

Рекомендации, на что обратить пристальное внимание в таком случае, дал другой эксперт Минздрава, специалист по инфекционным болезням Ирина Шилкина.

При аллергической реакции обычно появляется зуд в глазах, носу, ушах, а также сильное течение из носа и глаз, чихание, приводит слова медика издание "Подмосковье сегодня".

Как отметила Шилкина, такие симптомы не характерны для COVID-19.

В свою очередь, высокая температура, которая часто сопровождает коронавирусную пневмонию, редко появляется при сезонной аллергии.

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