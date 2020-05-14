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Главврач Коммунарки раскрыл причину низкой смертности россиян от коронавируса

В России учли опыт Италии

Трагический сценарий развития эпидемии в Италии, где вирус унес жизни 31 тыс. человек, показал миру всю угрозу инфекции из Китая и позволил системе здравоохранения в России к ней подготовиться. Именно поэтому в нашей стране смертность от COVID-19 низкая. Об этом рассказал главврач Коммунарки Денис Проценко.

О том, что опыт Италии помог российским врачам, Проценко сообщил в беседе с Антоном Красовским на "Ютуб" канале RT. По его словам, говорить об уровне выживаемости больных пока рано, так как пандемия еще не закончилась.

По всему миру, по данным института Джона Хопкинса, от коронавируса скончалось уже 300 тыс. человек. В России от COVID-19 умерли 2 305 жителей. 

Полина ИВАНОВА

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