Главврач Коммунарки раскрыл причину низкой смертности россиян от коронавируса
Трагический сценарий развития эпидемии в Италии, где вирус унес жизни 31 тыс. человек, показал миру всю угрозу инфекции из Китая и позволил системе здравоохранения в России к ней подготовиться. Именно поэтому в нашей стране смертность от COVID-19 низкая. Об этом рассказал главврач Коммунарки Денис Проценко.
О том, что опыт Италии помог российским врачам, Проценко сообщил в беседе с Антоном Красовским на "Ютуб" канале RT. По его словам, говорить об уровне выживаемости больных пока рано, так как пандемия еще не закончилась.
По всему миру, по данным института Джона Хопкинса, от коронавируса скончалось уже 300 тыс. человек. В России от COVID-19 умерли 2 305 жителей.
Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"
Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб
Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими
Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Слежка за туристами: как Европа будет открывать границы
- Лавров: США диктуют миру свои правила в условиях коронавируса
- Стало известно условие для выработки иммунитета к COVID-19
- Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии
Здоровье
- Одно упражнение избавит от "пивного" живота
- Зарядка и диета: секреты японских долгожителей сохранят здоровье
- Ученые назвали самый опасный для потенции фрукт
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик