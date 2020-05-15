Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Роспотребнадзор раскрыл причину тяжелого течения коронавируса

На восприимчивость к инфекции влияют гены

Тяжесть протекания коронавируса зависит от ряда различных факторов, в том числе и генетических особенностей организма. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Гены влияют на попадание вируса в клетку человека и на то, насколько быстро он будет размножаться в организме. Приобретенный иммунитет и развитие осложнений во время болезни также зависят от генетических особенностей, передает телеграм-канал "Стопкоронавирус.рф". А вот влияет ли COVID-19 на гены человека, пока не известно.

Риск тяжелого развития инфекции, вероятно, будет ниже у человека, вакцинированного против туберкулеза. Эффективность этой прививки в борьбе с COVID-19 пока не доказана – это лишь предположение. Однако от коронавируса БЦЖ точно не защищает, заключили специалисты.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"

Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб

"Северному потоку - 2" отказали в освобождении от ограничений

Такое решение вынес регулятор ФРГ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей