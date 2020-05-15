На восприимчивость к инфекции влияют гены

Тяжесть протекания коронавируса зависит от ряда различных факторов, в том числе и генетических особенностей организма. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Гены влияют на попадание вируса в клетку человека и на то, насколько быстро он будет размножаться в организме. Приобретенный иммунитет и развитие осложнений во время болезни также зависят от генетических особенностей, передает телеграм-канал "Стопкоронавирус.рф". А вот влияет ли COVID-19 на гены человека, пока не известно.

Риск тяжелого развития инфекции, вероятно, будет ниже у человека, вакцинированного против туберкулеза. Эффективность этой прививки в борьбе с COVID-19 пока не доказана – это лишь предположение. Однако от коронавируса БЦЖ точно не защищает, заключили специалисты.