В максимальной зоне риска оказалось 35 процентов жителей планеты

Чаще всего коронавирусом болеют обладатели второй группы крови. С таким заявлением выступила глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции, посвященной борьбе с китайской инфекцией.

Обладателями второй группы крови является около 35 процентов населения планеты. Более распространена только первая, отмечает "Московский комсомолец".

Напомним, ранее слова Скворцовой подтвердили исследователи из КНР. Правда, статистика на тот момент была основана исключительно на наблюдениях, проводимых в Китае. Информацией из других стран ученые не располагали.



