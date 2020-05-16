За сутки выявлено 9200 заболевших COVID-19

По последним данным на утро субботы, 16 мая, от коронавируса умерло 119 человек.

В Москве зарегистрировано 3505 случаев COVID-19 за сутки, в Московской области – 937, на третьем месте Питер – 525 заболевших. За весь период пандемии в России выявлено 272 043 зараженных коронавирусом. Жертвами новой инфекции стали 2537 человек. Вылечить медикам удалось 63 166 пациентов.

Хорошими новостями поделилась заммэра Москвы Анастасия Ракова. За сутки в столице выздоровели 1470 человек.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032", – приводит ее слова столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее президент Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. По итогам глава государства дал ряд поручений правительству и главам регионов. Речь идет о повышении размера пособия по уходу за первым ребенком, о решении вопроса о выплатах семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, Путин поручил сохранить режим самоизоляции для пенсионеров и россиян, которые страдают хроническими заболеваниями.

Ранее президент устроил чиновникам разнос за "канитель" с доплатами медикам, борющимся с коронавирусом.