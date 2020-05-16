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В Крыму отказались от жестких мер по борьбе с COVID-19

Режим самоизоляции на полуострове отменили

Ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, в Крыму постепенно смягчают. Так, с 18 мая на полуострове отменят режим самоизоляции. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова. Он опубликован на сайте крымского правительства.

Теперь гражданам вместо жестких требований рекомендуется ограничить поездки, в том числе туристические, а также не покидать место проживания без острой необходимости. Крымчанам можно заниматься спортом на свежем воздухе, не собираясь в группы и соблюдая дистанцию. Массовые мероприятия пока остаются под запретом. Кроме того, для тех, кому больше 65 лет, режим самоизоляции продолжает действовать до 31 мая.

С понедельника, 18 мая, на полуострове откроются около 85-90 процентов предприятий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что туристический сезон в 2020 году из-за коронавируса сорван.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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