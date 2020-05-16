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Москвичам отказали в смягчении режима самоизоляции

Ослабления мер безопасности в ближайшее время ждать не стоит

Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

По его словам, раньше 21-22 мая ослабление режима самоизоляции в Москве даже не обсуждается. 

"...примерно до 21–22-го числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время", – сообщил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что сейчас ведутся консультации с Роспотребнадзором.

Немерюк похвалил жителей столицы за сознательность, отметив, что число тех, кто носит маски и перчатки, в последние дни значительно выросло.

"Сейчас, на сегодняшний день, я специально уточнял, 97% носят маски", – отметил он.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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