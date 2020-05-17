Чиновники долго отказывались признавать, что инфекция передается от человека к человеку

Власти китайского города Ухань, где в конце 2019-го началась вспышка коронавируса, долго скрывали масштаб распространения COVID-19. Об том рассказал старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань.

Власти говорили о том, что контролируют ситуацию в регионе. Однако в январе 2020-го пульмонолог прибыл в город и сообщил миру, что человек может заразиться вирусом от другого человека, что в Ухане ранее отрицали.

"В то время местные власти не хотели говорить правду", – признался Наньшань в интервью CNN, добавив, что тогда и сказал о возможности того, что вирусом заражается большее количество жителей.

Вирусолог объяснил, что заподозрил занижение числа заболевших после того, как официальное количество зараженных в Ухане не менялось в течение 10 дней и оставалось на уровне 41 человека. При этом из-за границы начали появляться сообщения о вспышке инфекции. Тогда врач продолжил добиваться от властей города правды и узнал, что к 20 января в столице китайской провинции Хубэй диагноз подтвердили у 198 человек, а трое пациентов скончались.

Впрочем, Наньшань подчеркнул, что больше китайские власти не умалчивали правду о данных по коронавирусу.