Вирусолог: власти Уханя утаили опасность вспышки коронавируса
Власти китайского города Ухань, где в конце 2019-го началась вспышка коронавируса, долго скрывали масштаб распространения COVID-19. Об том рассказал старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань.
Власти говорили о том, что контролируют ситуацию в регионе. Однако в январе 2020-го пульмонолог прибыл в город и сообщил миру, что человек может заразиться вирусом от другого человека, что в Ухане ранее отрицали.
"В то время местные власти не хотели говорить правду", – признался Наньшань в интервью CNN, добавив, что тогда и сказал о возможности того, что вирусом заражается большее количество жителей.
Вирусолог объяснил, что заподозрил занижение числа заболевших после того, как официальное количество зараженных в Ухане не менялось в течение 10 дней и оставалось на уровне 41 человека. При этом из-за границы начали появляться сообщения о вспышке инфекции. Тогда врач продолжил добиваться от властей города правды и узнал, что к 20 января в столице китайской провинции Хубэй диагноз подтвердили у 198 человек, а трое пациентов скончались.
Впрочем, Наньшань подчеркнул, что больше китайские власти не умалчивали правду о данных по коронавирусу.
Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена
Самые смешные анекдоты от известных юмористов
Решением по "Северному потоку - 2" Германия подвела Европу
Германия действовала в угоду жестким интересам США
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Коронавирус оказался страшнее других пандемий для мировой экономики
- Словения первая в Европе победила коронавирус
- Первый триллионер в истории: кто заработает на коронавирусе
- Застрявшие в США украинцы и белорусы попросились в Россию
Здоровье
- Лихорадка и диарея: чем опасны пельмени
- Названа самая полезная поза для сна
- Диета знаменитой певицы: как похудеть на гречке
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик