Несмотря на стабилизацию ситуации в стране, правила режима самоизоляции сохранятся летом

В России остановился рост числа зараженных инфекцией из Китая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эксперты наблюдают стабилизацию по всей всей стране.

Как рассказала Попова в программе "Москва.Путин.Кремль" в эфире телеканала "Россия 24", это результат того, что люди по всей стране бережно относятся к здоровью.

Однако она отметила, что летом придется соблюдать те же правила, что и во время режима самоизоляции, чтобы снизить риски заражения COVID-19. Речь идет о масочном режиме, а также о том, что человеку нужно будет иметь другие средства защиты в общественных местах и на работе. Попова подчеркнула, что ограничительные меры ужесточать не нужно будет, когда люди привыкнут к правилам безопасности.

В России к 17 мая число зараженных инфекцией составило 281 752 человек. Все последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру".