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Росгвардия начала использовать в своей работе аэростат. Летательный аппарат легче воздуха поднялся в небо для того, чтобы помочь следить за нарушителями режима самоизоляции.
В пресс-службе ведомства рассказали, что на машине установлен специальный комплекс видеонаблюдения "Око". Он позволяет следить за обстановкой с высоты до 300 м в радиусе до 5 километров. Если оператор, который находится на земле, фиксирует нарушителя, он оперативно передает информацию патрулю, находящемуся на маршруте следования незадачливого прохожего.
Мониторинг был реализован над лесными массивами в Пушкинском городском округе. В Росгвардии подчеркнули, что мера носит профилактический характер, пишет "Подмосковье сегодня".
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