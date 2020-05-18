В Подмосковье нашли необычный способ вычислить тех, кто выходит из дома без разрешения

Росгвардия начала использовать в своей работе аэростат. Летательный аппарат легче воздуха поднялся в небо для того, чтобы помочь следить за нарушителями режима самоизоляции.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на машине установлен специальный комплекс видеонаблюдения "Око". Он позволяет следить за обстановкой с высоты до 300 м в радиусе до 5 километров. Если оператор, который находится на земле, фиксирует нарушителя, он оперативно передает информацию патрулю, находящемуся на маршруте следования незадачливого прохожего.

Мониторинг был реализован над лесными массивами в Пушкинском городском округе. В Росгвардии подчеркнули, что мера носит профилактический характер, пишет "Подмосковье сегодня".