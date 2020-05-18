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Судя по всему, совсем скоро эпидемии коронавируса придет конец. Ученые успешно испытали вакцину от китайской инфекции на 45 добровольцах. Первый этап эксперимента прошел удачно, потому что у всех испытуемых выработались антитела.
Участников поделили на три равные группы. Для каждой была назначена своя доза препарата – 25, 100 или 250 мкг. Лекарство вводили путем инъекции в плечо два раза, с интервалом в 28 дней.
Спустя две недели после второй "волны" у испытуемых, кому кололи по 25 мкг, выработалось столько антител, сколько обычно имеется у человека, переболевшего коронавирусом. Показатели у участников двух других групп оказались значительно выше, уточняет CNBC.
Ранее стало известно о том, что вакцина от COVID-19 проходит испытания и в России. Массовое производство препарата, если работы и дальше пойдут по плану, может начаться уже в августе.
Несмотря на успехи в борьбе с коронавирусом, власти страны считают, что мир уже не будет прежним. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров уверен, что люди начнут относиться друг к другу совершенно иначе после снятия карантинных мер.
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