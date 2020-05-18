В эксперименте американских ученых приняли участие 45 добровольцев

Судя по всему, совсем скоро эпидемии коронавируса придет конец. Ученые успешно испытали вакцину от китайской инфекции на 45 добровольцах. Первый этап эксперимента прошел удачно, потому что у всех испытуемых выработались антитела.

Участников поделили на три равные группы. Для каждой была назначена своя доза препарата – 25, 100 или 250 мкг. Лекарство вводили путем инъекции в плечо два раза, с интервалом в 28 дней.

Спустя две недели после второй "волны" у испытуемых, кому кололи по 25 мкг, выработалось столько антител, сколько обычно имеется у человека, переболевшего коронавирусом. Показатели у участников двух других групп оказались значительно выше, уточняет CNBC.

Ранее стало известно о том, что вакцина от COVID-19 проходит испытания и в России. Массовое производство препарата, если работы и дальше пойдут по плану, может начаться уже в августе.

Несмотря на успехи в борьбе с коронавирусом, власти страны считают, что мир уже не будет прежним. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров уверен, что люди начнут относиться друг к другу совершенно иначе после снятия карантинных мер.