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В России откроются первые парикмахерские

Запрет на работу салонов красоты сняли в Кировской области

В России после пандемии открываются первые парикмахерские и фитнес-центры. Попасть туда смогут жители Кировской области. Тем не менее, для посетителей мест общего пользования сохраняется ряд ограничений. 

Работать сфера услуг начнет с 21 мая. Посетители смогут попасть не только на стрижку, но и на маникюр и педикюр. В спортивные клубы тоже ходить не запрещается, но пока можно посещать только индивидуальные занятия с тренером. 

Кроме того, всем посетителям на входе будут мерить температуру, а персонал продолжит ходить в масках и перчатках, информирует портал "PRO Город". 

В столице пока не планируют брать пример с Кировской области. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что преждевременная отмена карантинных мер может привести ко второй волне распространения коронавируса. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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