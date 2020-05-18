Курс рубля
- Риски для рубля усилятся к концу мая
- Рубль обрекли на девальвацию
- Что будет с долларом и евро в конце мая 2020-го
В России после пандемии открываются первые парикмахерские и фитнес-центры. Попасть туда смогут жители Кировской области. Тем не менее, для посетителей мест общего пользования сохраняется ряд ограничений.
Работать сфера услуг начнет с 21 мая. Посетители смогут попасть не только на стрижку, но и на маникюр и педикюр. В спортивные клубы тоже ходить не запрещается, но пока можно посещать только индивидуальные занятия с тренером.
Кроме того, всем посетителям на входе будут мерить температуру, а персонал продолжит ходить в масках и перчатках, информирует портал "PRO Город".
В столице пока не планируют брать пример с Кировской области. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что преждевременная отмена карантинных мер может привести ко второй волне распространения коронавируса.
Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"