Масштабная эпидемия разыгралась в США из-за халатности местных властей

Президент США Дональд Трамп сам виноват в том, что американцы оказались беззащитны перед коронавирусом. Он знал об опасности, но не предпринимал мер по сдерживанию распространения инфекции, чтобы не навредить бизнесу. Об этом сообщают китайские СМИ.

Власти США получали предупреждения от своих ученых еще в феврале. По данным "Международного радио Китая", глава американского Национального центра иммунизации Нэнси Мессонье еще зимой призывала Белый дом срочно принимать меры по недопущению эпидемии. Однако Трамп пригрозил уволить Мессонье за попытку раздуть панику. Аналогичное предупреждение получил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи за заявление, что власти США не контролируют распространение эпидемии, передает CRI Online.

Таким образом, Вашингтон больше двух месяцев заботился исключительно о показателях фондового рынка, а не о сохранности жизни и здоровья граждан. А когда количество жертв коронавируса стало огромным, Трамп обвинил ВОЗ и Пекин в том, что они скрывали информацию и не дали странам возможности подготовиться к борьбе с болезнью.

Впрочем, Трамп противоречит сам себе. Несколько дней назад он заявил, что американские исследователи начали работать над вакциной от COVID-19 еще 11 января, передает РГ. При этом Пекин официально уведомил ВОЗ о вспышке новой инфекции 12 января. Получается, наоборот, власти США все знали заранее, но мер против распространения заболевания даже в своей стране не приняли.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом уже более 4,8 миллиона человек. Из них более 1,5 миллионов приходится на США. В России к 19 мая заболели почти 300 тысяч человек.