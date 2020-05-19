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Уникальный аппарат для борьбы с COVID-19 начали выпускать в Подмосковье

Прибор способен измерить температуру на расстоянии

Специальный тепловизор для борьбы с COVID-19 начали выпускать в Подмосковье. Прибор на расстоянии измеряет температуру. 

По словам временного генерального директора Красногорского завода им. С.А. Зверева Александра Новикова, тепловизионные комплексы представляют собой полностью автоматизированную систему. Управляет ими искусственный интеллект. Машина способна охватить большую площадь и оперативно вычислить человека с температурой.

Как только потенциальный больной найден, прибор отмечает его на мониторе оператора определенным цветом, сопровождая это тревожным звуковым сигналом. Кроме того, получится сделать снимок посетителя с температурой и сохранить его в базе. 

Производство уникальных тепловизоров началось еще в апреле. За второй месяц весны удалось сконструировать 450 аппаратов, информирует "Подмосковье сегодня". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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