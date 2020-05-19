Рассказ о своих злоключениях он опубликовал в социальных сетях

Россиянин Андрей Василенко, несмотря на все принятые меры безопасности, повторно заразился коронавирусом. Рассказ о том, как сейчас протекает его болезнь и с чего все началось, мужчина опубликовал на свой странице в социальной сети "Фейсбук".

В первый раз Василенко заразился в декабре 2019-го, перед Новым годом. Тогда мужчина прибыл к семье из США. Он не знал, что перенес именно китайскую инфекцию. Позже, сдав тест на антитела, мужчина выяснил, что переболел COVID-19.

Второй раз он стал жертвой инфекции после посещения частной клиники. Василенко уточнил, что заразился несмотря на наличие маски и перчаток. Где располагается медицинские учреждение – в Москве или за рубежом – он не уточнил.

Мужчина добавил , что в этот раз болезнь протекает бессимптомно. У него нет насморка, нормально работают вкусовые рецепторы. Лечится Василенко дома. В комментариях к посту автор истории уточнил, что через пару недель придет в норму.

Для того, чтобы избежать повторных случаев заражения COVID-19, власти не торопятся снимать ограничительные меры. Кроме того, оказывается всяческая поддержка медработникам, которые борются с распространением опасной инфекции. На совещании 19 мая президент РФ Владимир Путин уточнил, что все выплаты врачам должны осуществляться своевременно, в противном случае на не соблюдающих указ будет заведено уголовное дело, пишет "Федерал Пресс".