Премьер-министр подчеркнул, что особенно стабилизируется обстановка в столице

Глава правительства Михаил Мишустин провел совещание с коллегами в режиме онлайн. Премьер-министр сообщил, что ситуация в стране с коронавирусом нормализуется. За последние три дня прирост заболеваемости был самым низким, 20 мая этот показатель составил всего 3%.

Мишустин в эфире телеканала "Россия 24" также отметил, что 17 регионов страны уже могут начинать смягчать карантинные меры, а 14 уже это делают. Об этом также говорила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА ФАН.

Однако ситуация в 13 регионах пока еще тяжелая, отмечает "Царьград". По словам главы правительства, в реанимациях сейчас лежат три тысячи человек.

Во время совещания также выступил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что число новых случаев заражения в Москве достиг показателей месячной давности.