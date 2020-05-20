Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Мишустин: ситуация с эпидемией в России улучшается

Премьер-министр подчеркнул, что особенно стабилизируется обстановка в столице

Глава правительства Михаил Мишустин провел совещание с коллегами в режиме онлайн. Премьер-министр сообщил, что ситуация в стране с коронавирусом нормализуется. За последние три дня прирост заболеваемости был самым низким, 20 мая этот показатель составил всего 3%.

Мишустин в эфире телеканала "Россия 24" также отметил, что 17 регионов страны уже могут начинать смягчать карантинные меры, а 14 уже это делают. Об этом также говорила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА ФАН.

Однако ситуация в 13 регионах пока еще тяжелая, отмечает "Царьград". По словам главы правительства, в реанимациях сейчас лежат три тысячи человек. 

Во время совещания также выступил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что число новых случаев заражения в Москве достиг показателей месячной давности.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Последние новости о коронавирусе в России на 20 мая

Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"

СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день

Знаменательной датой может стать 24 июня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей