Количество зараженных в области постепенно уменьшается

Власти Подмосковья готовы снять ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства области Вадим Хромов.

Чиновник отметил, что статистику по количеству заболевших постоянно мониторят. Она начала постепенно улучшаться, но пока трудно говорить об окончательной победе над китайской инфекцией.

"Максимум был порядка 1100 заболевших в день, сейчас снизились до 900. Снижение день то дня происходит, но не такое существенное", – уточнил Хромов.

Он рассказал, что станет следующим этапом ослабления карантинных мер. Произойдет частичное открытие предприятий сферы услуг. Кроме того, заработают непродовольственные магазины, но не все, а только занимающие небольшую площадь или торгующие специфическим товаром под открытым небом. Естественно, от сотрудников потребуют жесткого соблюдения необходимых мер безопасности.

"МИР 24" напоминает, что 18 мая в области начали работать стройки и промышленные предприятия. Сотрудников просят неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Всего на прилежащих к столице территориях заработало 334 стройки, уточняет "Подмосковье сегодня".