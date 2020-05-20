За 24 часа инфекцией заразилось более 100 тысяч человек

За последние сутки, 20 мая, зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом. В мире китайской инфекцией заболело еще 106 тысяч человек. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

Руководитель ВОЗ выразил беспокойство по поводу того, что большая часть случаев заражения распределяется между четырьмя странами. Кроме того, эпидемия начала более активно распространяться в государствах со средним и низким уровнем дохода граждан, сообщает РИА "Новости".

Напомним, что в России за последние сутки зафиксировано 8764 случаев заражения в 84 регионах. Подробная статистика по COVID-19 в РФ – в материале "Утро.ру".