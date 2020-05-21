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СМИ: москвичей с антителами к коронавирусу отправят на карантин

СМИ: москвичей с антителами к коронавирусу отправят на карантин
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Горожан могут обязать сидеть дома две недели

Журналисты выяснили, что в Москве могут ужесточить ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса. Так, изданию "КоммерсантЪ" удалось выяснить, что Клинический комитет по борьбе с инфекцией предлагает отправлять на карантин людей с антителами к COVID-19. 

Такая мера нужна, если у человека показатель IgM, который говорит о носительстве вируса, выше единицы. В таком случае организм находится в "стадии иммунологического ответа на вирус SARS-CoV-2". Режим самоизоляции для таких людей предполагается от двух до трех недель, говорится в документе комитета.  

Такая же мера должна распространяться на тех, у кого этот показатель меньше единицы, но число IgG, которое свидетельствует об иммунитете к вирусу после перенесенной болезни, выше или равно 10. Если у медиков нет данных о том, что человек с такими значениями переболел коронавирусом, то и ему следует избегать других людей. 

При этом, как пишет издание, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" инфекционист Евгений Тимаков счел такую меру нелогичной. Иначе, по его словам, на карантин придется посадить всех людей, которые перенесли COVID-19.  

Все последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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