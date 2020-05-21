Принцип "доверяй, но проверяй", который применили московские власти, чтобы защитить граждан от распространения эпидемии, подтвердил свою эффективность

Вирус COVID-19 атаковал весь мир. Россия не стала исключением. Основной удар пришелся на Москву – именно в столицу, в основном, возвращались россияне, которых эпидемия застала за рубежом. Инфекция распространялась в геометрической прогрессии – некоторые люди, не сознавая опасности, ходили в гости, в магазин, на работу в период обязательного 14-дневного карантина после возвращения из поездки. А потом выяснялось, что они больны и успели заразить окружающих.

Когда больницы оказались заполнены до критического уровня, было принято решение разрешать пациентам с симптомами ОРВИ, подозрением на COVID-19 и с подтвержденным коронавирусом, протекающим в легкой форме, лечиться на дому. Но с обязательным условием не покидать квартиру до полного выздоровления. А чтобы у людей не возникало соблазна нарушить карантин, было разработано специальное мобильное приложение "Социальный мониторинг".

Работает это так: пациент подписывает согласие на получение медицинской помощи на дому и соблюдение режима изоляции. Затем регистрируется в мобильном приложении, указывая свои личные данные, номер телефона, адрес, по которому обязуется находиться все время до выписки, и дает разрешение на определение геолокации (местонахождения). Подробная инструкция есть на официальном портале города. Если у москвича нет смартфона, город выделит ему аппарат бесплатно. А на случай, если кто-то захочет схитрить и выйти на улицу, оставив телефон дома, система устраивает периодические рассылки запросов, в ответ на которые нужно отправить селфи.

Такая простая схема уже уберегла сотни тысяч москвичей от заражения. Да, большинство граждан – люди ответственные и, заболев, строго соблюдают карантин, но находятся и такие, кто думает только о себе. До сих пор ежедневно около 3 тысяч человек, обязанных находиться дома, пытаются получить пропуск для передвижения по городу. Если бы их данные не были занесены в систему и им выдавались разрешения на поездки, то количество новых заразившихся за неделю превысило бы 300 тысяч человек, а то и полмиллиона. И на них, даже только самых тяжелых, не хватало бы ни мест в больницах, ни рук медиков. А это значит, что тысячи пациентов просто погибли бы, не дождавшись помощи.

Система "Социальный мониторинг" не просто помогла избежать коллапса в здравоохранении, она спасла множество человеческих жизней! Предотвратила трагедии во многих семьях и даже избавила некоторых не самых сознательных граждан от мук совести, которые они бы испытывали, если бы стали причиной смерти кого-то из заразившихся от них близких.

Конечно, как любая автоматическая программа, приложение "Социальный мониторинг" допускает ошибки. Периодически в социальных сетях появляются жалобы, дескать, человек сидел дома, а ему выписали штраф. Но, во-первых, на обжалование штрафа есть месяц.

"Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования. Для этого надо дождаться официального заказного письма с постановлением о совершении административного правонарушения, – поясняет руководитель Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова. – Жалобу можно направить как в письменном, так и в электронном виде".

Во-вторых, если пациент на домашнем карантине вдруг перестал получать запросы и уведомления от приложения, он может и сам обратиться в службу поддержки, а не ждать, пока его заподозрят в нарушении обязательств. За нарушение, кстати, полагается весомый штраф – от 15 до 40 тыс. рублей. Это тоже хороший стимул для многих оставаться дома и не нарушать карантин.

В любом случае, "Социальный мониторинг" – сугубо добровольная программа. Если кто-то из больных ОРВИ или COVID-19 не хочет передавать свои данные или не уверен, что ему хватит силы воли сидеть все время болезни дома, он может отказаться. В этом случае больного госпитализируют. Возможности нарушить правила в стационаре у него не будет, но не будет, естественно, и таких комфортных условий, как дома.

Надо сказать, Москва не первая, кто внедрил такую систему. Сначала нечто подобное опробовали китайцы. Правда, их приложение Close Contact Detector предусматривает более жесткие условия. Если в РФ доступ к личным данным граждан, зарегистрированных в программе "Социальный мониторинг", имеют только специалисты, в Китае любой пользователь может проверить своих знакомых, чтобы определить вероятность контакта с носителем вируса.

Аналогичная система есть в Южной Корее. С ее помощью граждане могут узнать, не болен ли их сосед, и отмечать, если он нарушил карантин. У жителей Польши есть выбор – или пользоваться мобильным приложением "Домашний карантин", или терпеть внезапные визиты полицейских патрулей. Власти Тайваня поступили еще проще: там в полицейский участок приходит сигнал с сотового телефона, если его обладатель отдалился от дома. Если телефон выключен в течение 15 минут, тоже выезжает наряд. В Гонконге гражданам на карантине надевают на руку специальный браслет, отслеживающий геолокацию. При помощи мобильных телефонов отлавливают нарушителей режима самоизоляции в Италии.

Поэтому странно слышать, как некоторые недовольные и уставшие сидеть дома граждане пытаются обвинить власти Москвы в "нарушении личной свободы". Внедренная в столице система "Социальный мониторинг" – это не датчик передвижения, подчеркивает руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко "Фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете", – подчеркивает он. При этом безопасность данных, которые пользователь передает приложению, гарантируется: они хранятся в защищенном виде на серверах Департамента информационных технологий, на территории Российской Федерации, а после выписки пациента незамедлительно уничтожаются.

По последним данным, в Москве выявлено более 155 тысяч инфицированных коронавирусом, однако в последние дни прирост заболевания в столице заметно снизился. О ситуации по России в целом читайте в подборке "Утро.ру".