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Появились подробности о состоянии заболевшего коронавирусом Рамзана Кадырова

Появились подробности о состоянии заболевшего коронавирусом Рамзана Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Чечни лично следит за ситуацией с COVID-19 в подведомственном ему регионе

Стали известны детали госпитализации Рамзана Кадырова, который, по информации журналистов, сейчас находится в одной из московских больниц с подозрением на коронавирус. Подробности рассказал помощник главы Чечни и директор телеканала "Грозный" Ахмед Дудаев.

Рамзан Кадыров лично контролирует работу оперштаба по ситуации с коронавирусом в республике. Так Дудаев объяснил РИА "Новости", почему министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов перестал появляться на телеканалах.

Дудаев прокомментировал слухи о том, что Сулейманов тоже якобы попал в больницу с подозрением на COVID-19. По его словам, министр здравоохранения не озвучивал ежедневную статистику по коронавирусу из-за загруженности. Кроме того, так на телеканале решили разбавить эфир. Однако чтобы опровергнуть слухи, Сулейманов озвучит статистку сегодня, заверил директор "Грозного".

Информация о том, что Рамзан Кадыров попал в больницу с подозрением на коронавирус, появилась в четверг 21 мая в СМИ. О здоровье главы Чечни журналистам сообщают различные источники в медицинских кругах, однако официально власти эти слухи пока не прокомментировали.

По некоторым данным, Кадырову диагностировали пневмонию, но он находится в стабильном состоянии. А по информации Телеграм-канала Readovka, более 50% легких главы Чечни повреждено. Также сообщается, что ранее Кадыров посещал инфекционные отделения больниц в Грозном.

Карина СИРАЗОВА

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