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Стали известны детали госпитализации Рамзана Кадырова, который, по информации журналистов, сейчас находится в одной из московских больниц с подозрением на коронавирус. Подробности рассказал помощник главы Чечни и директор телеканала "Грозный" Ахмед Дудаев.
Рамзан Кадыров лично контролирует работу оперштаба по ситуации с коронавирусом в республике. Так Дудаев объяснил РИА "Новости", почему министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов перестал появляться на телеканалах.
Дудаев прокомментировал слухи о том, что Сулейманов тоже якобы попал в больницу с подозрением на COVID-19. По его словам, министр здравоохранения не озвучивал ежедневную статистику по коронавирусу из-за загруженности. Кроме того, так на телеканале решили разбавить эфир. Однако чтобы опровергнуть слухи, Сулейманов озвучит статистку сегодня, заверил директор "Грозного".
Информация о том, что Рамзан Кадыров попал в больницу с подозрением на коронавирус, появилась в четверг 21 мая в СМИ. О здоровье главы Чечни журналистам сообщают различные источники в медицинских кругах, однако официально власти эти слухи пока не прокомментировали.
По некоторым данным, Кадырову диагностировали пневмонию, но он находится в стабильном состоянии. А по информации Телеграм-канала Readovka, более 50% легких главы Чечни повреждено. Также сообщается, что ранее Кадыров посещал инфекционные отделения больниц в Грозном.
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