Медицинские изделия помогут не трогать лицо и снизить риск заражения

Ситуация с коронавирусом в России улучшается – новых случаев заболевания становится меньше. Некоторые регионы начинают ослаблять карантинные меры. Несмотря на это, все еще стоит соблюдать осторожность и пользоваться средствами защиты. Как обезопасить себя от болезней, рассказала врач-эпидемиолог Надежда Матвеева.

В первую очередь нужно защитить дыхательные пути, именно поэтому маски необходимы, особенно в общественных местах. Изделия не только снизят риск подхватить инфекцию, но и помогут не стать источником заболевания других людей.

Обычную трехслойную маску можно носить не более двух – трех часов, напомнила Матвеева. Затем изделие становится влажным и бесполезным. При этом, по словам эксперта, ни в коем случае нельзя повторно использовать одноразовые средства защиты. Именно поэтому маски дезинфицировать не стоит.

Медицинские перчатки, рассказала эпидемиолог, по своей эффективности сравнивать с мытьем рук нельзя. Однако в тех случаях, когда нет возможности воспользоваться мылом или антисептиком, перчатки могут помочь. Средства защиты не дают случайно дотронуться до лица или других открытых участков кожи, тем самым снижая риск заражения, объяснила Матвеева в интервью "Ленте.ру".

По словам врача, после использования маски и перчатки необходимо сразу же выбрасывать в пакет. Кошелек, ключи, телефон и вещи, которые выносились на улицу, после возвращения домой нужно также сразу дезинфицировать. Все покупки лучше тоже обработать, заключила специалист.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 326448 человек. На первом месте по числу заболевших по-прежнему Москва.