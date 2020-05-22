Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Популярный автор-исполнитель, заслуженный артист России Денис Майданов написал песню, посвященную волонтерам. Музыкант и еще 12 звезд выразили свою благодарность людям, которые совершенно бесплатно помогают пожилым и маломобильным гражданам, а также врачам в разгар пандемии.
Клип на песню исполнитель разместил у себя в "Инстаграм"-аккаунте, перечислив в подписи всех принявших участие в создании произведения.
В стороне не остались Олег Газманов, Нонна Гришаева, Дмитрий Губерниев, Игорь Бутман и другие знаменитости, пишет "Подмосковье сегодня".
Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"