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Заслуженный артист России посвятил песню волонтерам

В клипе на композицию приняло участие еще 12 звезд

Популярный автор-исполнитель, заслуженный артист России Денис Майданов написал песню, посвященную волонтерам. Музыкант и еще 12 звезд выразили свою благодарность людям, которые совершенно бесплатно помогают пожилым и маломобильным гражданам, а также врачам в разгар пандемии. 

Клип на песню исполнитель разместил у себя в "Инстаграм"-аккаунте, перечислив в подписи всех принявших участие в создании произведения.  

В стороне не остались Олег Газманов, Нонна Гришаева, Дмитрий Губерниев, Игорь Бутман и другие знаменитости, пишет "Подмосковье сегодня"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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