В клипе на композицию приняло участие еще 12 звезд

Популярный автор-исполнитель, заслуженный артист России Денис Майданов написал песню, посвященную волонтерам. Музыкант и еще 12 звезд выразили свою благодарность людям, которые совершенно бесплатно помогают пожилым и маломобильным гражданам, а также врачам в разгар пандемии.

Клип на песню исполнитель разместил у себя в "Инстаграм"-аккаунте, перечислив в подписи всех принявших участие в создании произведения.



В стороне не остались Олег Газманов, Нонна Гришаева, Дмитрий Губерниев, Игорь Бутман и другие знаменитости, пишет "Подмосковье сегодня".