Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Более 9 тысяч заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 23 мая

Более 9 тысяч заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 23 мая
Фото: pixabay.com
От китайской инфекции скончалось 139 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуация с коронавирусом в России на 23 мая. Инфекция выявлена у 9434 человек в 84 регионах. Выздороветь удалось 8111 заболевшим. Скончалось от COVID-19 139 пациентов. 

Первое место в рейтинге по числу страдающих от инфекции по-прежнему остается за столицей – 3190 человек. После нее идет Подмосковье с 846 заболевшими. На третьем месте расположился Санкт-Петербург и 363 зараженных. 

С учетом того, что статистика по COVID-19 в нашей стране постепенно улучшается, некоторые регионы начинаются снимать карантинные ограничения. Например, в Подмосковье с 23 мая перестанут требовать электронные пропуска для передвижения, а в столице с понедельника заработают Многофункциональные центры (МФЦ) и каршеринг. Последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 23 мая: впереди – любовные приключения

Точный прогноз астрологов на 23.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

После снятия карантина России закрыла доступ еще одна страна

Нашим туристам пока запрещен въезд на Кипр

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей