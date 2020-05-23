От китайской инфекции скончалось 139 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуация с коронавирусом в России на 23 мая. Инфекция выявлена у 9434 человек в 84 регионах. Выздороветь удалось 8111 заболевшим. Скончалось от COVID-19 139 пациентов.

Первое место в рейтинге по числу страдающих от инфекции по-прежнему остается за столицей – 3190 человек. После нее идет Подмосковье с 846 заболевшими. На третьем месте расположился Санкт-Петербург и 363 зараженных.

С учетом того, что статистика по COVID-19 в нашей стране постепенно улучшается, некоторые регионы начинаются снимать карантинные ограничения. Например, в Подмосковье с 23 мая перестанут требовать электронные пропуска для передвижения, а в столице с понедельника заработают Многофункциональные центры (МФЦ) и каршеринг. Последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру".