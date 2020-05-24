Однако эта мера коснется лишь тех, кто прибудет на полуостров без цели

Жители других регионов, которые по личным вопросам прибывают в Крым, принудительно попадут в обсерватор и оплатят пребывание там самостоятельно. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Чиновник сообщил, что суд потребует через иски покрыть расходы за нахождение на карантине от тех людей, которые не смогут сразу его оплатить.

Аксенов, как передает РИА "Новости", подчеркнул, что Крым ждет туристов, но тогда, когда откроется сезон. Он призвал не приезжать в регион от нечего делать ради моря, чтобы не создавать нагрузку властям, которые борются с эпидемией.